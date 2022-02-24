Китай зафиксировал максимальное число новых случаев заражения COVID-19 с марта 2020 года

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 298 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала марта 2020 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, 189 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 186 человек, остальные 112 - бессимптомные носители.

Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заразившихся ковидом с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 5,7% в сутки и составляет 2 098 (2 872 вместе с бессимптомниками, которые тоже помещены под присмотр врачей). Только 18 из них в тяжелом состоянии. Таким образом, ситуация примерно такая же, как и в конце января. Порядка 40% из проходящих лечение заразились на территории страны, остальные 60% прибыли из-за границы.

Официально за все время в материковой части Китая переболели 108,3 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей. Летальных исходов от ковида в КНР не было зафиксировано с 25 января прошлого года, с начала пандемии в стране умерли 4 636 человек.

Среди регионов Китая наиболее сложная эпидемическая ситуация наблюдается в отдельных городах автономного района Внутренняя Монголия на севере страны, а также провинций Ляонин (северо-восток) и Цзянсу (восток). После небольшой паузы возобновились случаи заболевания в Пекине.

За последнюю неделю эпидемическая обстановка в КНР стала более наряженная, чем в период со второй половины января по середину февраля. Количество жилых зон с повышенным уровнем опасности за семь дней возросло более чем втрое: с 58 до 164. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 19 из 31 административно-территориальной единицы КНР на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.