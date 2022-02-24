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На Чукотке штормовой ветер нарушил авиасообщение

Задержаны вылеты четырех рейсов

ТАСС, 24 февраля. Вылеты четырех рейсов, в том числе межрегиональных, задержаны на Чукотке из-за шквалистого ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

"Задержаны вылеты трех рейсов в Хабаровск, по одному во Владивосток и в Певек", - следует из данных на табло.

В мэрии Анадыря ТАСС рассказали, что из-за ветра отменили занятия для учащихся первой и второй смены. В Анадыре порывы северо-восточного ветра достигают 31 м/с, в условиях сильной низовой метели видимость составляет менее 100 метров.

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РоссияЧукотский автономный округ
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