В Южно-Сахалинске будут эвакуировать машины, мешающие расчистке улиц от снега

ТАСС, 24 февраля. Власти Сахалинской обалсти приняли решение эвакуировать брошенные и мешающие расчистке улиц от снега автомобили в Южно-Сахалинске, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

В начале недели регион оказался под воздействием циклона, непогода вызвала нарушения в электроснабжении населенных пунктов и работе транспорта, прерывалась работа паромной переправы между Сахалином и материком.

"В областном центре принято решение эвакуировать брошенные и мешающие расчистке автомобили. Автовладельцев просят убрать личный транспорт, чтобы не затруднять уборку снега. Для этого организовали 20 перехватывающих парковок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Южно-Сахалинске специалисты обеспечили проезд в трети всех дворов, дороги продолжают приводить в нормативное состояние. В городе к концу четверга планируется обеспечить проезд во все 1 443 придомовые территории, за сутки на все полигоны города вывезено свыше 80 тыс. кубометров снега, очищено более 80% контейнерных площадок, в том числе в планировочных районах и селах. В южных районах острова основные работы по расчистке выполнены. В Курильском городском округе непогода стихла только в четверг.

"В Невельском, Анивском, Холмском, Долинском и Корсаковском районах основные работы по расчистке также выполнены. В первую очередь, освободили проезды к социально значимым объектам. Ежедневно специалисты проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети, дворовых территорий, кровель домов. <...> С 20 по 23 февраля было прекращено авиасообщение между Курильском и Южно-Сахалинском, сегодня рейсы выполняются", - говорится в сообщении.

В Южно-Курильском районе на расчистке работает 19 единиц специализированной техники, на расширении проезжей части межпоселковых дорог - шесть единиц. Вывезено порядка 5 тыс. кубометров снега. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В четверг запланировано отключение электроэнергии для проведения ремонтных работ, связанных с устранением последствий урагана.