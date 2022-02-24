В Белгородской области отменяют занятия в школах и детсадах на границе с Украиной

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области отменяют занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. Об этом в своем видеообращении сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принято решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детсадах отменить", - сказал он.

Глава региона сообщил, что надеется на понимание взрослого населения. "По всей остальной области - на усмотрение родителей посещение в детских садах и школах, они будут работать в штатном режиме", - добавил он.