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Военная операция на Украине

В Белгородской области отменяют занятия в школах и детсадах на границе с Украиной

В остальных районах региона они будут работать в штатном режиме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области отменяют занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. Об этом в своем видеообращении сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Принято решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детсадах отменить", - сказал он.

Глава региона сообщил, что надеется на понимание взрослого населения. "По всей остальной области - на усмотрение родителей посещение в детских садах и школах, они будут работать в штатном режиме", - добавил он.

Теги
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