{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановили до конца суток 24 февраля

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них приостановлены до конца текущих суток, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей данными воздушными гаванями.

"Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены. Зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКраснодарский край
Не менее 15 тыс. лифтов планируется заменить в многоквартирных домах в России в этом году
В прошлом году в регионах страны также были заменены почти 15 тыс. лифтов
Читать полностью