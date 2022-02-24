Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановили до конца суток 24 февраля

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них приостановлены до конца текущих суток, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей данными воздушными гаванями.

"Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены. Зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений", - говорится в сообщении.