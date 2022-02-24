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Не менее 15 тыс. лифтов планируется заменить в многоквартирных домах в России в этом году

В прошлом году в регионах страны также были заменены почти 15 тыс. лифтов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 тыс. старых лифтов планируется заменить в многоквартирных домах в РФ по программам капитального ремонта в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

"В рамках реализации региональных программ капитального ремонта в 2021 году заменено около 15 тыс. лифтов. В 2022 году планируется замена лифтов в объеме не меньшем, чем по итогам 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в прошлом году была оказана дополнительная государственная поддержка по замене лифтов. По этой программе были одобрены заявки 26 регионов на сумму порядка 1,1 млрд рублей для замены 2,5 тыс. лифтов, в эксплуатацию ввели почти 1,9 тыс. лифтов.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что в 2020 году в многоквартирных домах было заменено 16,1 тыс. старых лифтов. В целом же, по данным Минстроя России, к 2025 году в стране должны заменить более 123 тыс. лифтов.

Теги
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
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