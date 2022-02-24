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Военная операция на Украине

Дополнительные автобусы запустят из приграничных районов вглубь Крыма

По словам главы региона Сергея Аксенова, количество автобусов увеличат на станциях "Крымавтотранса" в Армянске, Джанкое и Красноперекопске

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Дополнительные автобусы будут направлены на автостанции приграничных районов Крыма, чтобы вывезти желающих вглубь полуострова, если будет спрос на такие рейсы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг в своем заявлении.

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"Принято мной решение поставить дополнительно на станциях "Крымавтотранса" в Армянске, Джанкое, Красноперекопске дополнительное количество автобусов, чтобы если кто-то хочет выехать вглубь Республики Крым - такая возможность была. В случае если возникнет необходимость - введение дополнительных рейсов", - сказал Аксенов.

Он сообщил, что из приграничных районов поступают сообщения о взрывах и стрельбе, однако заверил, что "вся спецоперация, все действия проводятся на территории сопредельного государства".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
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