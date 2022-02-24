В Москве проверили более 300 картингов, квестов, пейнтбольных площадок и VR-клубов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 14% из более 300 проверенных в 2021 году квестов, картингов, пейнтбольных площадок, клубов виртуальной реальности и лазертагов работали с нарушениями земельно-имущественного законодательства. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"В ходе контрольных мероприятий в 2021 году на территории Москвы были проверены более 300 клубов виртуальной реальности, лазертагов, картингов, квестов и пейнтбольных площадок. Порядка 14% из них работали с нарушениями земельно-имущественного законодательства", - сообщили в пресс-службе.

Так, свою деятельность остановили два пейнтбольных клубах, будут демонтированы два картингах и еще одна пейнтбольная площадка - все они незаконного располагались в городе. Например, картинг на улице Заречье был организован на участке без оформления земельно-правовых отношений, не состоящем на кадастровом учете. При этом, помимо некапитальных объектов и сооружений, между которых пролегала трасса для скоростной езды на малолитражных гоночных автомобилях, на территории располагались самовольно возведенные дома коттеджного типа, которые также активно использовали сотрудники и посетители клуба.

"Некоторые экстремальные развлечения, например, квесты, лазертаги или пейнтбол организованы на непредусмотренных для подобной деятельности территориях, в незаконных зданиях и сооружениях без получения на это соответствующих разрешений. Это сопряжено с рисками, в том числе для жизни и здоровья посетителей. Мы целенаправленно обследовали более 300 площадок и по итогам проверок владельцы 38 привлечены к административной ответственности. По трем объектам принято решение о демонтаже, два к настоящему времени уже демонтированы", - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.

Он также отметил отметил, что 28 из 38 выявленных нарушений связаны с несоответствием фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, 9 - с использованием участка без оформления земельно-правовых отношений и один случай - с нарушением целевого назначения строения.

"Проверки проводятся в рамках тематических мероприятий Госинспекции по недвижимости и направлены как на выявление, так и на профилактику земельно-имущественных нарушений. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru", - заключили в пресс-службе ведомства.