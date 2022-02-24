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Военная операция на Украине
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В Крыму готовы принимать беженцев с Украины

В городе Армянск начали разворачивать два пункта приема беженцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Крым готов принимать беженцев с Украины, сообщил журналистам в четверг советник главы региона Олег Крючков.

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"Вся Крымская инфраструктура готова принимать беженцев с Украины", - сказал он.

Он также уточнил, что МЧС разворачивает два пункта приема беженцев в городе Армянск, и сообщил, что случаев залета боеприпасов в Крым с украинской стороны на данный момент не фиксировалось.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев, чрезвычайных происшествий техногенного характера в Крыму сейчас не регистрируется. При этом поступают звонки на линию 112 от встревоженных людей. "Ситуация под контролем. Единственное, от Армянска желающих временно выехать перевозят в город Красноперекопск, в здание Дома культуры", - добавил он.

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РоссияКрымВоенная операция на Украине
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