В Россию из Донбасса эвакуировали более 105 тыс. человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 105 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с 28 февраля.

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Об этом ТАСС сообщили в четверг в силовых структурах.

"По данным на утро 24 февраля, границу России пересекли свыше 105,3 тыс. человек, более 66 тыс. из них - это граждане Украины, 38,6 тыс. - России, почти 320 - граждане третьих стран", - сказал источник.

Он добавил, что жителей Донбасса принимают уже 14 регионов, где в 255 пунктах временного размещения находятся свыше 17,4 тыс. человек.