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Современное судно начнет летом перевозить жителей Курильских островов и туристов

Тестировать судно вместимостью до 50 человек начнут в мае

ТАСС, 24 февраля. Судно ледового класса вместимостью до 50 человек начнет перевозки жителей между южными островами Курильской гряды. В выходные дни его задействуют для туристических поездок, сообщила заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова во время сессии "Круизы будущего: что ждет круизный рынок в России?" деловой программы фестиваля "Берингия-2022".

"Мы понимаем, что флот достаточно изношен, и нам нужны не только для туристических [целей], но и нам, островному региону, конечно же, важно, чтобы суда нового типа появлялись у нас на регулярных перевозках. <…> На сегодняшний день мы предлагаем такое судно, именно экспедиционного формата - судно катамаранного типа, вместимость 50 человек. <…> Такое судно мы будем тестировать в мае и уже в летний период оно будет соединять Итуруп, Кунашир и Шикотан. <…> Первая задача - это перевозка жителей между южными островами, а вторая задача - в выходные дни мы будем это судно использовать для туристических поездок", - сказала Пахолкова.

Она уточнила, что характеристики судна позволят ему работать не только в теплое время года, навигация будет возможна весной и осенью.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Она состоится 6-7 марта в селе Эссо Быстринского района. Встретят каюров на финише в Оссоре Карагинского района предположительно 28 марта - 1 апреля. Протяженность трассы составит 1 тыс. км. Одноименный фестиваль начался в субботу, с 24 февраля проходит деловой форум "Дальний Восток - зима открытий", 4 марта откроется выставка "Сказочная Камчатка".

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