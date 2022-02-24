Всем детям из Донбасса помогут в зачислении в учебные заведения России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Всем детям из ДНР и ЛНР, прибывающим в РФ, оказывается помощь в зачислении в учебные заведения, они также будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"На сегодняшний день всем выпускникам, прибывающим на территорию Российской Федерации, оказывается помощь в зачислении в российские образовательные организации. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами выпускники российских образовательных организаций проходят государственную итоговую аттестацию в 9-м классе в форме ОГЭ, в 11-м классе - в форме ЕГЭ за исключением лиц с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья - прим. ТАСС), которые могут сдавать экзамены в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)", - говорится в сообщении.