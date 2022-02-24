Власти приграничных районов Крыма сообщили, что оттока жителей не наблюдают

"Все неправда, - сказала глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, отвечая на вопрос ТАСС, наблюдается ли перемещение жителей в сторону Симферополя и других центральных районов Крыма. - Школы не работают, глава республики дал прямое указание. Все мы (органы власти - прим. ТАСС) на местах и работаем. Без паники, у нас все хорошо".

Председатель райсовета Черноморского района, расположенного на северо-западе полуострова, Алексей Шипицын также сообщил ТАСС, что все органы власти работают в штатном режиме, жители не уезжают. "Все абсолютно спокойно, отъезжать смысла никуда нет. Мы готовы даже встречать [беженцев] при необходимости, если будут приезжать из других регионов. Мы как курортный регион, у нас инфраструктура готова", - сказал Шипицын.

Аналогичная ситуация и в Красноперекопском районе. "Идет поток машин, но я не знаю, куда люди едут. Может, кто к врачу или куда едет. Мы посмотрим, сколько будет людей (учеников в школах). В целом никаких угроз, никаких предпосылок, чтобы они не работали, я не вижу", - сказал глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил в своем Telegram-канале, что все органы власти и службы находятся на рабочих местах. "В круглосуточном режиме работают "Горячие линии": 112, 6-02-19, 6-00-50, +79789091135 - ЕДДС. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуация находится под полным контролем наших силовых структур", - написал Брусаков.