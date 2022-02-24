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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Около 10 тысяч sim-карт российских операторов выданы эвакуированным из ЛНР и ДНР

Уточняется, что около семи тысяч эвакуированных жителей Донбасса по состоянию на утро четверга остаются в пунктах размещения Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Sim-карты российских сотовых операторов в количестве около десяти тысяч штук выданы эвакуированным жителям Донбасса, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

"На данный момент гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР, выдано почти десять тысяч сим-карт российских операторов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что около семи тысяч эвакуированных жителей Донбасса по состоянию на утро четверга остаются в пунктах размещения Ростовской области, более 3,5 тыс. из них дети.

"Напоминаю, мы продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, ничего не поменялось. Важно по-прежнему действовать в полном и четком взаимодействии", - приводит пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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