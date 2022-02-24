{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Автовокзал и железнодорожный вокзал в Белгородской области работают штатно

Глава региона Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба

ТАСС, 24 февраля. Все органы государственной и муниципальной власти, автовокзал и железнодорожный вокзал в граничащей с Украиной Белгородской области работают в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Только что провел заседание оперативного штаба. Хочу проинформировать вас о принятых решениях. <...> Автовокзал и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме. Все органы государственной и муниципальной власти - на местах и тоже в штатном режиме", - написал он.

Глава региона отметил, что режим ЧС в области вводить не планируется, поскольку с 2020 года введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом и "его режима достаточно, чтобы обеспечить безопасность жителей региона".

Как отметил Гладков, власти Белгородской области усилят контроль доступа на всех социальных объектах, жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. Власти региона на фоне очередей на АЗС проработают вопрос с увеличением поставок ГСМ и продуктов питания. МЧС, МВД Белгородской области работают в усиленном режиме. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, закрыли детсады и школы. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.

"По официальной информации военного комиссариата, мобилизации населения не будет", - добавил Гладков.

Теги
РоссияБелгородская область
Военная операция на Украине
Поток машин наблюдается по дороге от приграничных городов вглубь Крыма
По словам главы республики Сергея Аксенова, ситуация находится под контролем
Читать полностью