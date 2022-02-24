Автовокзал и железнодорожный вокзал в Белгородской области работают штатно

ТАСС, 24 февраля. Все органы государственной и муниципальной власти, автовокзал и железнодорожный вокзал в граничащей с Украиной Белгородской области работают в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Только что провел заседание оперативного штаба. Хочу проинформировать вас о принятых решениях. <...> Автовокзал и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме. Все органы государственной и муниципальной власти - на местах и тоже в штатном режиме", - написал он.

Глава региона отметил, что режим ЧС в области вводить не планируется, поскольку с 2020 года введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом и "его режима достаточно, чтобы обеспечить безопасность жителей региона".

Как отметил Гладков, власти Белгородской области усилят контроль доступа на всех социальных объектах, жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. Власти региона на фоне очередей на АЗС проработают вопрос с увеличением поставок ГСМ и продуктов питания. МЧС, МВД Белгородской области работают в усиленном режиме. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, закрыли детсады и школы. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.

"По официальной информации военного комиссариата, мобилизации населения не будет", - добавил Гладков.