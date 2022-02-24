Таможни в Крыму и Ростовской области работают в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Таможни в Ростовской области и Крыму в данный момент работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

"[Таможни в Ростовской области и Республике Крым] работают в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос ТАСС о режиме работы.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.