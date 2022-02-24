Уральский инжиниринговый центр выплатил долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Уральский инжиниринговый центр (Челябинская область) после вмешательства районной прокуратуры полностью выплатил зарплатный долг в 16 млн рублей, который образовался перед 52 сотрудниками. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"У организации Уральский инжиниринговый центр перед 52 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы за декабрь 2021-го и январь 2022 года в размере свыше 16 млн рублей. По результатам принятых мер прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной плате полностью погашена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении директора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Также руководителю организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.