ГУ МЧС организовало в Тульской области горячую линию для прибывающих жителей Донбасса

ТУЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Горячую линию организовали для жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуируемых в Тульскую область. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"На базе Главного управления МЧС России по Тульской области организована работа телефона горячей линии: 8 (4872) 56-99-99 для граждан ДНР и ЛНР, прибывающих на территорию региона. По вышеуказанному номеру телефона можно получить консультацию по всем интересующим вопросам", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Тульскую область прибудут около 1,5 тыс. жителей, эвакуируемых из ДНР и ЛНР. Для них подготовлены 18 пунктов временного размещения. Губернатор Алексей Дюмин поручил региональному оперативному штабу развернуть пункт размещения на базе гостиницы "Москва" в Туле для граждан, самостоятельно приезжающих в регион.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.