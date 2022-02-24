Поток машин наблюдается по дороге от приграничных городов вглубь Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Поток машин наблюдается на трассе от приграничных Армянска и Красноперекопска вглубь Крымского полуострова. Однако ситуация находится под контролем, жителям Крыма ничего не угрожает, сообщил журналистам в четверг глава региона Сергей Аксенов, который сейчас находится в Армянске.

"Сегодня я ехал и видел большой поток машин из Армянска и Красноперекопска - кто будет себя чувствовать спокойно - может уехать, пожалуйста. <...> Нахожусь в городе Армянске сейчас, практически в крайней точке нашей границы. В Армянске понятно, что совершаются, так сказать, действия, которые выполняют поручения нашего президента, выполняется специальная военная операция. Все находится под контролем, ни один снаряд, ни одна мина на территорию Республики Крым не попала и не попадет", - сказал Аксенов.