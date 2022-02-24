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В Хунзахском районе Дагестана более 4 тыс. человек остались без света

В причинах аварии на линии электропередач разбирается бригада специалистов районных электросетей

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек из-за аварии остались без электричества в Хунзахском районе Дагестана в четверг, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поступило сообщение об аварийном отключении энергоснабжения пяти населенных пунктов Хунзахского района. Бригада райэлектросетей Хунзахского района выехала на поиск и устранение неисправности, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под аварийное отключение попали 1 240 домов, без света остался 4 071 человек. К аварийно-восстановительным работам привлечены четыре специалиста и одна единица техники.

По данным дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Хунзахском районе в четверг около плюс 4 градусов, без осадков.

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