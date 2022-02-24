С осужденных за причинение ущерба космодрому Восточный взыскали 27 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы в Амурской области за пять лет взыскали с осужденных за причинение ущерба космодрому Восточный 27 млн рублей при общей задолженности в 42 млн рублей. Об этом в четверг журналистам сообщила руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Светлана Засядько.

"В рамках реализации строительства космодрома Восточный с 2017 года находятся исполнительные документы в отношении граждан, в отношении которых были вынесены решения суда о причинении ущерба [космодрому Восточный] в рамках уголовной ответственности. На сегодня у нас находится на остатке пять исполнительных производств. [Должники], которые должны исполнять решение суда, находятся в местах лишения свободы. Удержание производится, соответственно, с периодических платежей в рамках работы непосредственно в местах лишения свободы, на данный момент у нас 27 млн рублей уже взыскано", - сказала Засядько.

Она добавила, что общая сумма взыскания с момента поступления документов - 42 млн рублей.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (строительство началось в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры.