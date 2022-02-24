Пассажирам авиарейсов из Москвы на юг России рекомендуют не приезжать в аэропорты

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пассажирам авиарейсов из столичных аэропортов, планирующих отправиться на юг России до 2 марта, рекомендуют не приезжать в авиагавани, а следить за информацией о вылете на онлайн-табло. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе аэропорта Внуково.

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 2 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиасообщение с этими городами временно приостановлено", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что "авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты". "Международный аэропорт Внуково присоединяется к этой просьбе и просит пассажиров рейсов указанных направлений не прибывать в аэропорт. Все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

В аэропортах Жуковский и Домодедово сообщили ТАСС, что авиагавани работают штатно. В связи с ограничением авиасообщения в ряде регионов, информацию о статусе рейсов необходимо уточнять у авиакомпаний, а также отслеживать изменения на сайте аэропорта и перевозчиков.

"Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. Авиакомпании информируют пассажиров о текущих изменениях в статусе рейсов и проводят работу по возврату денежных средств за отмененные рейсы, по переносу бронирований", - сообщили ТАСС в дирекции по связям с общественностью авиагавани.

Там уточнили, что в терминалах службы аэропорта Шереметьево оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов в части информирования и направления в билетные кассы авиакомпаний. Информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло или в call-центре Шереметьево (тел.: 8 495 578-65-65), "Аэрофлота" (8 800 444-55-55) и других авиакомпаний.