Все пункты пропуска на границе РФ с Украиной в Крыму закрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму закрыты, сообщил журналистам в четверг советник главы республики Олег Крючков.

"Все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты. Просим крымчан не планировать поездки до особого распоряжения", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.