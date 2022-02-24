Главный автовокзал Ростова-на-Дону работает в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Главный автовокзал Ростова-на-Дону осуществляет работу в штатном режиме, сообщили ТАСС в четверг в справочной автовокзала.

Главный автовокзал Ростова-на-Дону обслуживает пригородные, междугородние, межобластные и международные рейсы.

"В штатном режиме работает автовокзал", - говорится в сообщении.

В справочной добавили, что рейсы в Донецк и Луганск выполняются по расписанию, рейсов в Харьков в четверг нет.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.