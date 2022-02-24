Спасательные службы в Курской области переводят в режим повышенной готовности

ТАСС, 24 февраля. Пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона, переводят в режим повышенной готовности в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

"В режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Также усиливаем охрану социальной и инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В связи со специальной военной операцией в Курской области также усилят охрану социальной и инженерной инфраструктуры, отменено требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах. Аэропорт в Курске приостановил работу до 2 марта, остальные виды транспорта работают штатно, до 28 февраля школьников в районах в Курской области на границе с Украиной перевели на дистанционное обучение.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.