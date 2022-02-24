Власти Тарасовского района Ростовской области сообщают, что на их территории все спокойно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Ситуация в приграничном Тарасовском районе Ростовской области, где в минувший понедельник была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, спокойная, все учреждения и предприятия работают. Об этом в четверг сообщили ТАСС в администрации района.

"Все нормально, все работает. Обычный день", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации в приграничном районе.

21 февраля украинские диверсанты незаконно пересекли государственную границу России вблизи хутора Патроновка Тарасовского района. Группа была остановлена сотрудниками пограничной службы РФ и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем. Этому предшествовало несколько разрывов снарядов в районе станицы Митякинской, хуторов Патроновка и Маноцкий.