Потерпевший требует от Навального вернуть пожертвованные ему на выборы 1 млн рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Один из потерпевших по новому делу Алексея Навального Александр Кошелев потребовал вернуть ему более 1 млн рублей, пожертвованных на избирательную кампанию обвиняемого. Это следует из оглашенных в четверг на заседании Лефортовского суда Москвы материалов дела.

"Потерпевшим Александром Кошелевым заявлен иск на 1 миллион 20 тысяч рублей к подсудимому", - огласила материалы дела судья Маргарита Котова. Согласно обвинению, Кошелев пожертвовал деньги на счета связанной с Навальным организации для участия Навального в президентской избирательной кампании. После этого Кошелев узнал, что Навальный потратил собранные средства на личные нужды и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

На заседании в четверг обвинение планирует допросить еще двух свидетелей.

Лефортовский суд Москвы слушает новое дело в отношении Навального на выездных заседаниях в исправительной колонии во Владимирский области, где Навальный отбывает наказание. Слушания проходят в присутствии большого числа журналистов, аккредитовавшихся для освещения процесса. Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, он похитил около 2,7 млн рублей, выделенных ФБК в качестве пожертвований.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.