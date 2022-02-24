Украинские консульства в Екатеринбурге и Новосибирске продолжают работу

ТАСС, 24 февраля. Консульства Украины в Екатеринбурге и Новосибирске продолжают работу и ведут прием посетителей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в диппредставительствах.

Как сообщили ТАСС в консульстве Украины в Новосибирске, в настоящее время учреждение продолжает работать в штатном режиме и принимает посетителей. Информации об изменении в графике работы пока нет. Консульство в Екатеринбурге также ведет прием граждан.

ТАСС запросил официальную информацию о режиме работы генконсульств Украины в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, но на момент публикации ответы не поступили. Как передает корр. ТАСС, диппредставительство Украины в Ростове-на-Дону не ведет прием.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в министерстве.