Росавтодор: движение по трассам в Ростовской области у границы с Украиной проходит штатно

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Движение по двум подведомственным Росавтодору федеральным трассам в Ростовской области, ведущим к границе с Украиной, осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба агентства.

"Две федеральные трассы, подведомственные Росавтодору, ведут к границе с Украиной (А-270 и А-280) к МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Новошахтинск", МАПП "Весело-Вознесенка", подъезд к которым находится в ведении ФКУ "Упрдор "Москва - Волгоград". <…> Движение организованно в штатном режиме, перерывов и ограничений нет", - заявили в Росавтодоре.