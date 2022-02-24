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Военная операция на Украине

Росавтодор: движение по трассам в Ростовской области у границы с Украиной проходит штатно

По данным организации, перерывов и ограничений нет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Движение по двум подведомственным Росавтодору федеральным трассам в Ростовской области, ведущим к границе с Украиной, осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба агентства.

"Две федеральные трассы, подведомственные Росавтодору, ведут к границе с Украиной (А-270 и А-280) к МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Новошахтинск", МАПП "Весело-Вознесенка", подъезд к которым находится в ведении ФКУ "Упрдор "Москва - Волгоград". <…> Движение организованно в штатном режиме, перерывов и ограничений нет", - заявили в Росавтодоре.

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