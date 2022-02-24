В Курской области отменили QR-коды в общественных местах

КУРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области, граничащей с Украиной, отменили требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах из-за проведения специальной военной операции. В регионе сформирован достаточный запас продуктов питания, лекарств и ГСМ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"В регионе сформирован запас лекарств, продуктов питания, бензина и дизельного топлива. Поручил вести мониторинг их наличия. Отменяю требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест", - написал Старовойт.

Как отметил глава региона, на территории Курской области никаких боевых действий не ведется, в связи со специальной военной операцией в области усилят охрану социальной и инженерной инфраструктуры. Аэропорт в Курске приостановил работу до 2 марта, остальные виды транспорта работают штатно, до 28 февраля школьников в районах Курской области на границе с Украиной перевели на дистанционное обучение.

"Курская область готова дополнительно принять беженцев с соседних территорий. Работаем в штатном режиме", - добавил Старовойт.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.