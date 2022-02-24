Международный аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Вечерние рейсы будут выполнены, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

Ранее в сетях появилась информация, что аэропорт Махачкалы отменил все рейсы.

"Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Установлен ограниченный режим воздушного пространства по маршруту следования в аэропорт Махачкала. Предварительно вечерние рейсы будут выполнены", - сказал собеседник агентства.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новый Уренгой.