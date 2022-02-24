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В горах Краснодарского края объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности

Оно продлится с 24 до 27 февраля

ТАСС, 24 февраля. ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности [объявлено] в горах Краснодарского края с 24 по 27 февраля", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в горах Краснодарского края, исключая город Сочи, выше 2 500 метров лавиноопасно.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду.

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