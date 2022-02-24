Объем выявленного в регионах Сибири контрафакта вырос в 1,6 раза в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Количество контрафактной продукции, выявленной в регионах Сибирского федерального округа (СФО), в 2021 году по сравнению 2020 годом выросло в 1,6 раза - до 274 тыс. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

"В 2021 году сибирские таможенники выявили более 274 тыс. подделок, что превышает аналогичный показатель 2020 года в 1,6 раза", - говорится в сообщении.

Лидером в СФО стала Новосибирская область, где в 2021 году из незаконного оборота было изъято втрое больше контрафакта, чем годом ранее - почти 162 тыс. единиц. Вторым по Сибирскому таможенному управлению стал показатель Иркутской таможни - 37,9 тыс. единиц контрафакта. Чуть меньше выявлено Омской и Алтайской таможнями (28,8 тыс. и 28 тыс. соответственно). Чаще всего в Сибири встречались подделки одежды и обуви Nike, Reebok, Puma и другие, а также батареек Duracell и алкогольной продукции Hennesy.

Кроме этого, в два раза больше контрафакта обнаружили сибирские таможенники при контроле международных почтовых отправлений (МПО) - 611 подделок (в 2020 году - 325). В МПО в 2021 году преимущественно выявлялись поддельные брелоки для ключей, заготовки для ключа замка зажигания, чехлы для автоключей, маркированные товарными знаками: Hyundai, Kia, Mercedes Benz и другие. "Эти товары признаны правообладателями контрафактными и возвращены отправителям", - отметили в пресс-службе СТУ.