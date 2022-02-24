Церемония прощания с Борисом Невзоровым началась в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Борисом Невзоровым, умершим 18 февраля в возрасте 72 лет от коронавируса, проходит в четверг в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На гражданскую панихиду пришли десятки людей, близкие и коллеги актера, в том числе худрук Малого театра Юрий Соломин, актеры Валерий Афанасьев, Василий Бочкарев, Алексей Анохин и многие другие. Звучит музыка, люди приносят цветы.

Позднее артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее коллектив Малого театра выразил соболезнования в связи со смертью Невзорова. "Мы будем помнить этого человека - красивого, невозмутимого, бесконечно талантливого. Борис Невзоров успел очень многое сделать в профессии, но сколько бы ни сделал артист такого уровня, этого никогда не бывает достаточно", - отмечается в соболезнованиях.

На сцене Малого театра Борис Георгиевич исполнил 11 ролей, в числе которых шекспировский король Лир и Неизвестный ("Маскарад"), судья Ляпкин-Тяпкин и помещик Лыняев ("Волки и овцы"), князь Василий Шуйский ("Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский") и Собакевич ("Мертвые души") и др. Вершиной творчества Бориса Невзорова в театре назвали роль купца Александра Егоровича Ванюшина в пьесе С. А. Найденова "Дети Ванюшина". "Актер играл драму позднего прозрения, непомерную боль отца, вдруг осознавшего, что в расчеловечивании его близких повинен он сам. Играл так, что слово "катарсис" напрашивалось само собой", - напомнили коллеги.

Слова сочувствия и поддержки близким артиста передал ранее президент России Владимир Путин, отметив, что яркие, самобытные работы Невзорова в кино и на театральной сцене навсегда останутся в памяти зрителей разных поколений. Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Невзорова, заявив, что своим творчеством он внес неоценимый вклад в сохранение и приумножение богатейших традиций отечественной театральной школы

Об актере

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. Еще до поступления в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1967-1968 годах он уже играл на сцене - в Астраханском государственном театре юного зрителя. В знаменитую "Щепку" Невзоров поступил в 1968 году, однако в 1970 году прекратил учебу по собственному желанию. Но все же актерское образование он получил - в 1975 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького.

Невзоров играл в нескольких московских театрах, в 1975-1982 и 1986-1988 годах он служит в московском Новом драматическом театре, в 1984-1986 годах - Государственном академическом театре им. Моссовета, в 1988-1989 годах - Московском драматическом театре им. Н. В. Гоголя. Довольно долго актер состоял в труппе Московского драматического театра им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"), с 1993 по 2005 год в этом театре он был задействован в постановках "Прошлым летом в Чулимске" по пьесе Александра Вампилова, "Моя прекрасная леди" по мотивам произведения Бернарда Шоу, "Пойти и не вернуться" по роману Василя Быкова, "Пир в саду" по произведению Эдварда Олби, "Дачники" по пьесе Максима Горького. С 2005 года работает в Малом театре. Одно время Невзоров также преподавал в ГИТИСе, где вел актерское мастерство.

Широкую известность актер приобрел в кино, дебютировав в роли строителя Павла Андреева в фильме "Дорога" (1975, режиссер Леонид Попов). Невзоров был чрезвычайно востребованным киноактером и в общей сложности снялся в более чем 100 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных его киноработ - Иван Савватеевич Рябов в историческом фильме "Россия молодая" (1981-1982, Илья Гурин), директор школы Борис Иванович Комаров в сериале "Простые истины" (1999-2000, Юрий Беленький), Федотов в социальной драме "Дурак" (2014, Юрий Быков).