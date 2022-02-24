В Москве выявили 4 730 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 730 против 5 664 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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В относительном выражении прирост составил 0,18%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 683 830 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 83 днем ранее, до 40 948.

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 6 401, до 2 459 296.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 285 против 1 920 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 932 373 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 8 314, до 804 424, число умерших - на 21, до 14 120.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 8 742 против 9 794 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 410 963 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 6 591, до 1 181 200. Число умерших возросло на 79, до 31 581.