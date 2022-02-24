Дополнительные вагоны и резервные составы готовятся запустить из Сочи в Москву

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Дополнительные вагоны и резервные составы запустят на железной дороге сообщением из Сочи в Москву, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"По докладу, озвученному железнодорожниками, вокзалы в Сочи работают штатно. В поезда на московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы", - написал он.

Копайгородский добавил, что поручил организовать запасы питьевой воды, дополнительные места для отдыха пассажиров на транспортных узлах. А также предусмотреть пункты временного пребывания пассажиров, чтобы не допустить массового скопления людей.

Ранее Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.