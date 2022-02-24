Режим повышенной готовности ввели энергетики четырех областей ЦФО

ТАСС, 24 февраля. Режим повышенной готовности ввели энергетики на территории Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

"Генеральный директор ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел штаб по готовности филиалов Общества к обеспечению надежности электросетевого комплекса в условиях режима повышенной готовности. Решением штаба режим введен на территории четырех регионов присутствия энергокомпании - Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей", - говорится в сообщении.

Руководителям филиалов поручено приостановить плановые работы, привести в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады. Также в регионах будет постоянно вестись мониторинг оперативной обстановки, будет организовано взаимодействие с региональными ГУ МЧС.

"Энергетикам постоянно приходится сталкиваться с нештатными ситуациями. Налаженные логистика и обмен информацией, а также взаимодействие с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами позволяют нам своевременно мобилизовать все необходимые силы и средства и оперативно реагировать на любые вызовы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей", - цитирует пресс-служба Маковского.