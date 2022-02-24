В Крыму ввели режим повышенной готовности

"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач", - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр полуострова.

"Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.