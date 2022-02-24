{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин назвал смерть Бориса Невзорова трагической потерей для отечественной культуры

Глава правительства также передал родным Невзорова соболезнования, слова сочувствия

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Невзорова, который умер 18 февраля в возрасте 72 лет. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Не стало Бориса Георгиевича Невзорова - яркого, талантливого, совершенно уникального актера. Это трагическая потеря для отечественной культуры, для Малого театра, родных и близких, всех нас", - говорится в сообщении.

По словам премьера, Невзоров создал множество самых разных образов в кино, но главным в его жизни всегда был Малый театр, которому он был верен до конца своих дней. "Драмы и комедии, любовь и ненависть зрители переживали вместе с его героями. И каждый раз ощущали, что он рассказывает историю их жизни, чувств и переживаний", - отметил Мишустин.

Глава правительства передал родным Невзорова соболезнования, слова сочувствия.

Военная операция на Украине
Украинские пограничники оставили КПП на границе с Ростовской областью
По словам источника ТАСС, скопления автомобилей на въезде в Россию со стороны Украины нет
Читать полностью