В МЧС сообщили о продолжении работы по приему эвакуированных в Россию жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Работа по приему и размещению эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР продолжается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России продолжает работу по приему, размещению в ПВР и оказанию всесторонней помощи лицам, вынужденно покинувшим свое место жительства", - сказал представитель министерства.

Всего на территории 14 регионов работают 255 ПВР. Еще 659 пунктов временного размещения подготовлено в 47 субъектах РФ на случай приема жителей Донбасса. "Главные управления МЧС по Ростовской, Пензенской, Курской, Воронежской, Нижегородской областям работают в режиме чрезвычайной ситуации", - добавили в МЧС. На усиленный режим работы переведены Главные управления МЧС в восьми регионах.

По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 9 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.