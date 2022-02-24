"Уральские авиалинии" проработали обходные маршруты для полетов в Сочи, Минводы и за рубеж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" проработала обходные маршруты для полетов в Сочи, Минеральные воды, а также в Армению, Кипр, Египет и Турцию из-за ограничения полетов на юге России. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе перевозчика.

"Вместе с тем, проработаны обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию", - сказали в пресс-службе.

В авиакомпании добавили, что рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Симферополь временно приостановили.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.