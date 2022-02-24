В метрополитене Петербурга усилили контроль в пассажирских зонах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Метрополитен Петербурга усилил визуальный контроль на станциях и в вестибюлях. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании ГУП "Петербургский метрополитен".

"Метрополитен работает штатно. Для обеспечения безопасности перевозок усилен визуальный контроль в пассажирских зонах", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что столичная полиция также усилила меры безопасности рядом со станциями метрополитена и на самих станциях, стражи правопорядка останавливают граждан для проверки документов, дополнительные наряды стянуты в основном в центральную часть города.