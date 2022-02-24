В Армянске возникли проблемы с водоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Небольшие проблемы с водоснабжением возникли в приграничном Армянске, в целом ситуация в городе стабильная, сообщил журналистам в четверг мэр города Василий Телиженко.

"Ситуация в городе стабильная. <…> Есть небольшая проблема с водоснабжением города, в каждый из микрорайонов будут поставлены емкости с питьевой водой, <…> думаю, что к вечеру водоснабжение будет восстановлено", - сказал Телиженко.

По его словам, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. "Аварийно-диспетчерские, службы ЕДДС, структурные подразделения администрации выполняют поставленные задачи. Усиленно работают бригады в нашей городской больницы, службы МВД усилены для обеспечения порядка в городе", - добавил мэр города.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в министерстве.