Гособвинение попросило условный срок для бывшего директора Новосибирского планетария

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил назначить ранее оправданному бывшему директору Новосибирского планетария Сергею Масликову, обвиняемому в злоупотреблении служебными полномочиями за сдачу в аренду аппаратуры, наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска в четверг.

В декабре 2019 года его оправдали в связи с отсутствием состава преступления, однако позднее оправдательный приговор был отменен. В августе суд вернул дело в прокуратуру. Адвокат обвиняемого Елена Добрицкая поясняла ТАСС, что суд принял такое решение "в связи с нарушениями законодательства при предъявлении обвинения и рядом других недоработок в обвинительном заключении". Адвокат отметила также, что суд усмотрел препятствия к рассмотрению дела, связанные с защитой прав обвиняемого. Прокуратура оспорила данное решение в областном суде, который в октябре 2020 года вернул дело в Октябрьский райсуд Новосибирска.

"Государственный обвинитель пришел к выводу, что предложенная следователем квалификация является неверной, его действия нужно квалифицировать по ч. 1 ст. 285 УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства. Просил назначить Масликову С. Ю. наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Гражданский иск удовлетворить частично на сумму 677 100 рублей", - говорится в сообщении.

Масликов был арестован в начале февраля 2018 года по подозрению в получении взятки в 190 тыс. рублей. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 года он за взятки сдал в аренду видео-, световую и звуковую аппаратуру планетария. При этом, как поясняли в СК, муниципальное имущество он передавал "с нарушением установленной законом процедуры". Ему было предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями ") и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и легализация денег, полученных в результате совершенного преступления").

Большой планетарий открылся в Новосибирске 8 февраля 2012 года, на его возведение было выделено 320 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Масликов стал директором учреждения с момента его открытия.