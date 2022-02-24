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Военная операция на Украине

На Украине прекратили плановую госпитализацию и операции

На Украине до отдельного распоряжения прекращены плановая госпитализация и операции - Минздрав.

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УкраинаВоенная операция на Украине
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