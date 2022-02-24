Почти все девятиклассники в России успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Почти 99% учеников девятых классов в РФ успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в четверг.

"98,7% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку в основной срок 9 февраля, успешно справились с заданиями и получили "зачет". Участие в итоговом собеседовании приняли 1,373 млн учащихся 9-х классов из 1,462 млн зарегистрированных", - говорится в сообщении.

Итоговое собеседование с 2018 года является обязательным, его успешная сдача является условием допуска к сдаче Основного государственного экзамена.

Собеседование проводилось с соблюдением всех антиковидных требований Роспотребнадзора. Второй год подряд собеседование могло проводиться в очном или в дистанционном формате.

В ходе собеседования школьники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, составить монолог по определенной теме и провести диалог с экзаменатором-собеседником.

Для выпускников, получивших "незачет", не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 9 марта и 16 мая 2022 года.