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Военная операция на Украине

В Сочи подготовили маневренный фонд для туристов на 6,5 тыс. человек

Он предназначен для туристов, которые не могут уехать из города из-за отмены авиарейсов

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи подготовили маневренный фонд на 6,5 тыс. человек для размещения туристов, которые не смогут уехать из города из-за отмены авиарейсов, сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

"В Адлерском районе Сочи подготовлен маневренный фонд емкостью около 6,5 тыс. мест, где пассажиры, которые не смогут уехать по причине задержки или отмены рейсов, смогут воспользоваться санитарными комнатами, комнатами матери и ребенка, при необходимости, медицинскими пунктами", - говорится в опубликованном сообщении.

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