МО РФ: ВСУ продолжают обстрелы городов Донбасса, есть погибшие среди гражданских

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских вооруженных сил (ВСУ) продолжают обстреливать мирные города Донбасса. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он.

По его словам, огневая поддержка вооруженным силам ДНР и ЛНР осуществляется Вооруженными силами России."В настоящее время они (ВС ЛНР и ДНР - прим. ТАСС) перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил", - отметил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.