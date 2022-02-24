Около 170 тыс. жителей Подмосковья прошли вакцинацию от COVID-19 в МФЦ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 170 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в МФЦ региона с момента открытия пунктов вакцинации на территории центров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Чтобы сделать вакцинацию от коронавируса максимально доступной для жителей, в феврале 2021 года мы организовали работу мобильных медпунктов рядом с МФЦ. Позднее в центрах "Мои документы" появились и стационарные пункты вакцинации. За год в медпунктах на базе МФЦ от коронавируса вакцинировались порядка 170 тыс. жителей. Сейчас сделать прививку можно в 17 центрах "Мои документы". Заранее записываться не нужно", - приводятся в тексте слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.

В пресс-службе пояснили, что в стационарных пунктах вакцинации на базе МФЦ врачи работают с соблюдением всех санитарных требований. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр, а также медицинский контроль в течение 30 минут после прививки. Для прохождения вакцинации от коронавируа с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пункты вакцинации работают в МФЦ Волоколамска, Воскресенска, Дедовска, Долгопрудного, Красногорска, Луховиц, Люберец, Наро-Фоминска, Подольска, Пушкина, Раменского, Рошаля, Ступина, Хотькова, Шатуры, Щелкова.