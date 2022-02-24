РКН призвал СМИ опираться на официальные российские источники по ситуации на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор призвал СМИ при освещении военной операции России в связи с ситуацией вокруг Донбасса использовать только официальные российские источники информации.

"Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - заявили в четверг в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что в последние часы значительно возросло число случаев распространения непроверенной и недостоверной информации со стороны СМИ и других ресурсов. "Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию", - сказали в ведомстве.

Распространение в интернете заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей, напомнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.